Venom: La Furia di Carnage rimontato come una commedia di Natale: il video è folle!

Molti di quelli che hanno visto Venom: La Furia di Carnege se ne saranno accorti: l'aspetto più pregevole ed esilarante di tutto il film era il folle rapporto di amore e odio fra Eddie Borck e il Simbionte Venom. Ora, quella storia d'amore diventa realtà in questo rimontaggio ufficiale in vista delle festività natalizie.

È di recente notizia l’inizio dei lavori per Venom 3, che sta tenendo impegnata la produzione sul capitolo che dovrebbe definitivamente introdurlo nell’MCU, dopo la famosa scena post-credit vista nell’ultimo film, dove veniva lanciato l'amo del Multiverso. In realtà, qualcuno si chiede se non lo vedremo già fra quattro giorni, con Venom introdotto in Spider Man No Way Home. Ma nel frattempo, di fronte a tante domande, la Sony ha deciso di tenere impegnati gli spettatori con una nuova chicca che torna a esplorare – anche se in maniera del tutto folle – la relazione tra Eddie Brock e il suo amico simbionte.

Anche prima dell'uscita del sequel, Tom Hardy e il regista Andy Serkis avevano parlato di come il film fosse una specie di storia d'amore tra l'improbabile coppia: ora Sony lo ha reso ufficiale. Un nuovo promo in vista dell'uscita del film per i media domestici, pubblicato su IGN ma curato da Sony, ha rimontato il film in una commedia romantica natalizia giusto in tempo per le feste.

"Il film è una storia d'amore, ma non la storia d'amore che si potrebbe pensare", ha detto Serkis del film nelle note stampa di Sony. "Riguarda molto la straordinaria relazione tra il simbionte e l'ospite. Ogni storia d'amore ha le sue insidie, i suoi alti e bassi; la relazione di Venom e Eddie causa assolutamente problemi e stress, e hanno quasi un odio l'uno per l'altro. Ma devono stare l'uno con l'altro - non possono vivere senza. Questa è la compagnia, l'amore e le cose che riguardano veramente le relazioni”.

A proposito del futuro di Venom nell’MCU invece, ha parlato Amy Pascal, produttrice di Spider-Man: "Siamo nelle fasi di pianificazione in questo momento, ma ciò su cui ci concentriamo è convincere tutti a venire a vedere No Way Home”. Sulla questione si è sbottonato persino Kevin Feige in un’intervista a Comic Book: “Pensate alle ovvie connotazioni comiche tra Venom e Spider-Man. Nel momento in cui la Sony ha realizzato il suo film di Venom e ha funzionato bene come ha sperato, e Tom Hardy è diventato iconico come lo è diventato Venom, allora la domanda ovvia è stata: 'Come iniziamo a unirli?'". Forse vedremo l’eroe e la nemesi già il prossimo 15 dicembre. Voi ci sperate? Ditecelo nei commenti!