Venom: La Furia di Carnage, la resa dei conti è vicina nel nuovo spot

La campagna promozionale di Venom: La Furia di Carnage è sempre più ricca di contenuti dato che l'uscita del film si avvicina, il nuovo spot televisivo ci anticipa che la resa dei conti tra Eddie Brock (Tom Hardy) e Cletus Kasady (Woody Harrelson) sarà devastante.

Il sequel riprende dopo gli eventi del primo film e continuerà il viaggio di Eddie Brock come ospite di un simbionte alieno. Ciò includerà l'intervista a Cletus Kasady prima della sua condanna a morte. Tuttavia, il simbionte Carnage di Kasady interviene per proteggerlo, permettendo al serial killer di fuggire. Questo porterà Venom e Carnage a scontrarsi per la prima volta sul grande schermo.



"Dì al mondo che ci sarà una carneficina", sibila il serial killer fuggito, mutato in una macchina per uccidere. Potete dare un’occhiata al video qui sopra, prima che i nemici di Spider-Man si incontrino per la prima volta.



"Le braccia e le gambe di Carnage hanno la stessa priorità degli altri suoi tentacoli. È come l'Uomo Vitruviano", ha detto il supervisore degli effetti speciali Sheena Duggal del malvagio villain in Venom 2. "In definitiva è come combattere una creatura fatta di filo spinato e come un cespuglio di rovi: è così feroce, armato, potente e pericoloso. Anche se ti colpisce con un tentacolo, è tutto ricoperto di rasoi e barbe, lo sfortunato si attaccherà a lui e verrà fatto a pezzi".

Venom: La Furia di Carnage è diretto da Andy Serkis e uscirà il 14 ottobre in Italia. In attesa del debutto scoprite quali sono le differenze tra Venom e Carnage e a vostro rischio e pericolo scoprite la scena post credit di Venom: La Furia di Carnage.