Venom: La Furia di Carnage, il regista parla di Spider-Man e della scena post-credits

Il secondo capitolo di Venom è arrivato negli USA dove sta avendo un buon successo, mentre in Italia bisognerà aspettare il 14 Ottobre per poterlo vedere. Il regista del film, Andy Serkis, ha recentemente parlato ai microfoni di Deadline dell'enorme sorpresa della scena post-credits.

Poco o niente, in verità, ha rivelato su ciò che vedremo. Ha semplicemente detto però che questi di Venom non sono film a sé, ma si collegano al quadro generale. Questa affermazione è in risposta a chi si chiedeva quando potremo finalmente vedere un incontro tra il personaggio di Tom Hardy e Spider-Man. Come sappiamo, infatti, Venom è un grande protagonista nell'universo dell'uomo ragno, e ormai i fan non ci stanno più ad attendere: vogliono vederli in un film insieme, in un'epica resa dei conti.

Ma niente paura, perché Venom si adatterà al MCU quando sarà pronto. Il punto è: quando? "C'è un arco in tutto questo ovviamente", ha spiegato Serkis. "Non stavamo pensando a dei film individuali, ma sappiamo già dove andrà a finire. Sarà più in là, perché questo lascia spazio ad altre esplorazioni nel mondo di Venom adesso. Ci sono altri personaggi interessanti che Venom può incontrare prima che si scontri con Spider-Man." Dunque la volontà è quella di esplorare ancora un po' il personaggio da solo.

Anche Tom Hardy ha parlato dell'attesissimo confronto. "Penso che non si possa fare una storia su Venom senza sapere che Spider-Man è nel mix. Lui ci sarà da qualche parte. Ma sappiamo tutti che c'è una grande costellazione di eventi che devono muoversi e avvenire. Da adulti, dobbiamo pensare, 'Okay, aspettiamo.' Aspettiamo che quegli aerei atterrino e quando atterreranno, vedremo se possiamo salire su uno, ma fino ad allora ci concentriamo sul prossimo arrivo, che è Venom 2. Ma è sempre nella nostra testa in fondo, sai? 'Quando potrò mangiare l'Uomo Ragno?'"

I fan restano in attesa, mentre dal 14 Ottobre possono godersi le nuove avventure del personaggio interpretato da Hardy. Nel frattempo ecco il trailer di Venom La Furia di Carnage!