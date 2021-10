Venom: La furia di Carnage è il nuovo re del box office: ha lo stesso record di Shang-Chi!

In un anno di incertezze e dubbi per l'industria cinematografica, il box office sta finalmente iniziando a dare segni di nuova vita e Venom: La furia di Carnage ha iniziato a trainare il carro raccogliendo il testimone da Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Il sequel con Tom Hardy prodotto e distribuito dalla Sony Pictures ha infatti battuto più diversi al box office col suo debutto lo scorso fine settimana negli Stati Uniti, e in queste ore è diventato il film più veloce a varcare la soglia dei 100 milioni di dollari di incasso: Venom: La furia di Carnage ha raggiunto questo tetto in cinque giorni, la stessa identica tempistica servita a Shang-Chi, con la differenza tuttavia che Venom 2 non ha potuto beneficiare di un giorno festivo extra (Shang-Chi è stato rilasciato nel fine settimana del Labor Day, quindi ha goduto di un lunedì festivo).

Entrambi i film targati Marvel si sono dunque comportati alla grande in fatto di incassi, confermando agli studios e agli esercenti che il pubblico è pronto a tornare al cinema. E mentre si prevede che No Time To Die diventerà il primo film a debuttare sopra i cento milioni di dollari negli Stati Uniti dall'inizio della pandemia, va anche notato che La furia di Carnage ha effettivamente raggiunto quella cifra più velocemente del suo predecessore, Venom, uscito nel 2018, dimostrando che l'amore per il personaggio interpretato da Tom Hardy è ancora molto forte. Un terzo film della serie di Venom sembra una scommessa abbastanza sicura a questo punto, e la scena post-credit discussa da Andy Serkis potrebbe offrire un grosso indizio relativo alla direzione che prenderà la saga.

In Italia, lo ricordiamo, Venom: La furia di Carnage uscirà il 14 ottobre prossimo.