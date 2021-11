Venom: La Furia di Carnage, ecco quando esce in 4K, Blu-ray e DVD!

Venom: La Furia di Carnage arriva finalmente in digitale, Blu-ray, 4K Ultra UHD e DVD. Il film diretto da Serkis ha ottenuto grandi risultati al botteghino, e molto probabilmente questo successo si replicherà con questo nuovo arrivo, che prevede anche contenuti speciali e bloopers.

Dunque mentre tutti guardano il trailer di Spider Man No Way Home in attesa del film, che arriverà in sala a partire dal 15 Dicembre, Venom arriva nei nostri salotti. I fan otterranno circa un'ora di contenuti aggiuntivi.

Il primo sarà il commento di Tom Hardy, Andy Serkis e il team di registi su tutto ciò che riguarda il rapporto tra Eddie e Venom. Avremo poi un approfondimento su come è stato immaginato il cattivo iconico e psicotico riportato nel film, a partire dai fumetti. Qui oltre al regista e alla produzione, ascolteremo anche Woody Harrelson, che ha portato Carnage sullo schermo.

Ma non finisce qui, perché avremo l'opportunità di vedere la realizzazione del design e dell'animazione di Carnage dall'immagine del fumetto allo schermo. Verrete poi catapultati sul set di Venom: La Furia di Carnage con l'ultimo contenuto speciale, che vi farà partire dall'idea fino a portarvi alla realizzazione del film.

Siete pronti? Venom: Let There Be Carnage uscirà in digitale il 23 Novembre e in 4K Ultra UHS, Blu-Ray e DVD il 14 Dicembre. In fondo all'articolo potete dare un'occhiata alla copertina.