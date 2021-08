Venom: La furia di Carnage, tutti i protagonisti nel nuovo poster ufficiale!

Mentre dagli Stati Uniti arrivano voci contrastanti sul possibile rinvio di Venom: La furia di Carnage, l'attesissimo cinecomic con Tom Hardy e Woody Harrelson è tornato a mostrarsi con un nuovo poster promozionale.

La locandina presenta Eddie Brock di Tom Hardy, Cletus Kasady di Woody Harrelson e il resto dell'ensemble del film in un tipico poster in stile cinecomic: subito dopo la sua apparizione sui social, comunque, il poster ha anche attirato l'attenzione per la possibilità che si tratti di un fan-made, dato che sebbene rispecchi parecchio lo stile adottato finora dalla Sony per il marketing del film non è stato pubblicato attraverso nessuna delle piattaforme di social media ufficiali della major. Per questo motivo, non c'è ancora la sicurezza che se si tratti di un poster ufficiale o un fan-made. In ogni caso, è probabilmente il miglior poster visto finora a sostegno del film: voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ricordiamo che in una recente intervista promozionale, il protagonista Tom Hardy - anche autore del soggetto di Venom 2 - ha rivelato di essere già al lavoro su un possibile Venom 3, nel quale si è detto pronto a vedere un crossover con Spider-Man. "Un terzo film non avrà il via libera fino a quando il secondo non avrà avuto successo, ma lo studio era davvero, davvero soddisfatto del nuovo film quando glielo abbiamo mostrato" ha dichiarato Tom Hardy. "Ma peccherei di negligenza se non provassi a cercando alcun tipo di connessione", ha aggiunto parlando del potenziale crossover di Spider-Man.

Venom: La furia di Carnage uscirà nelle sale il 15 ottobre, mentre Spider-Man: No Way Home ha una data d'uscita fissata al 17 dicembre.