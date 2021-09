Venom - La furia di Carnage, i protagonisti si mostrano in quattro nuovi character poster!

Mentre Tom Hardy ha da poco inviato i fan a non spoilerare le scene post-credit di Venom - La Furia di Carnage, Sony Pictures ci ricorda che l'uscita del film nelle sale è sempre più vicina grazie a una serie di character poster dedicati ai protagonisti.

Come potete vedere in calce alla news, le immagini sono dedicate a Eddie Brock/Venom (Tom Hardy), Cletus Kasady/Carnage (Woody Harrelson), Frances Barrison/Shriek (Naomie Harris) e Anne Weying (Michelle Williams).

Diretto da Andy Serkis, alla sua terza esperienza dietro la macchina da presa dopo Ogni tuo respiro e Mowgli - Il figlio della giungla, il film seguirà nuovamente il giornalista investigativo Eddie Brock dopo essere stato contaminato da una forma di vita aliena con una personalità propria. Il simbionte questa volta dovrà vedersela con un nuovo nemico, Carnage, alter ego del serial killer Cletus Kasady già introdotto nella scena post-credit del primo film.

La pellicola debutterà nelle sale americane il 1° ottobre, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal 14 ottobre. In attesa di mettere gli occhi sul film e scoprire cosa ci attende dalle tanto discusse scene extra, vi lasciamo ai motivi per cui il trailer di Venom - La furia di Carnage non ci ha convinto.