Venom: La furia di Carnage è stato proiettato, fan impazziti per le scene post-credit!

Le prime reazioni a Venom 2: La furia di Carnage sono arrivate in queste ore su tutti i social media, con un'attenzione specifica rivolta ad una criptica scena post-credit per la quale si consiglia di rimanere seduti fino alla fine dei titoli di coda.

"Venom 2 è un mix frenetico di buddy movie, romanticismo e horror. Non perde tempo a mettersi in azione ... Tom Hardy è 'on fire' e Harrelson è una 'carneficina'", ha scritto un utente su Twitter prima di aggiungere: "Non perdetevi i titoli di coda!". Un altro invece aggiunge: "Santo cielo, quella scena post-crediti". Resta da vedere quale sarà la scena post-crediti di Venom: La furia di Carnage di cui tutti stanno parlando, scena i cui dettagli per fortuna non sono trapelati online. Ma, dato il clamore istantaneo, è assai probabile che anticipi importanti ramificazioni per il futuro di Venom, magari legato ad un certo Spider-Man di quartiere?

Curiosamente, proprio nelle scorse ore, il regista Andy Serkis ha anticipato che un crossover tra Venom e Spider-Man si farà di certo in un prossimo futuro, anche se i fan non sanno cosa aspettarsi da Venom: La furia di Carnage e Spider-Man: No Way Home: il primo trailer del cinecomic MCU con Tom Holland aveva anticipato l'arrivo dei Sinistri Sei, o per lo meno di una loro versione 'assortita' dai vari franchise di Spider-Man precedenti, mentre l'unico villain del Peter Parker di Tom Holland, l'Avvoltoio di Michael Keaton, compariva in un famoso trailer di Morbius, film legato al franchise della Sony. Quai saranno i collegamenti tra tutte queste pellicole, considerato che i film di Spider-Man con Tom Holland sono una co-produzione tra Disney e Sony? Staremo a vedere.

Ricordiamo che il film uscirà l'1 ottobre prossimo. Per ulteriori informazioni, guardate i nuovi poster di Venom La furia di Carnage.