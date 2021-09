Venom: La furia di Carnage, parla Tom Hardy: 'Venom 3 dovrà essere più grande'

Mentre il tour stampa di Venom: La furia di Carnage procede a gonfie vele in vista dell'uscita fissata per l'1 ottobre prossimo, molti hanno chiesto a Tom Hardy e al regista Andy Serkis quale fosse il piano per il futuro del franchise della Sony Pictures.

Recentemente il regista del film ha anticipato che il crossover tra Spider-Man e Venom si farà sicuramente, facendo eco a delle precedenti dichiarazioni dello stesso attore, che aveva suggerito che sarebbe stato impossibile non far incontrare Eddie Brock e Peter Parker. Ma lasciando da parte per un momento il supereroe interpretato da Tom Holland, Tom Hardy ha parlato di cosa dovrà fare Venom 3 e in che modo la saga della Sony dovrà continuare dopo La furia di Carnage:

“Con questi progetti bisogna progredire ulteriormente: normalmente questi blocchi di infrastrutture, o una serie di film in franchising se vogliamo, procedono di uno, poi due e poi tre, no? Un passo alla volta. Quindi, quando Venom 1 è stato presentato, ha ottenuto il suo successo e si è passati al successivo. Ora se Venom 2 ripeterà quel successo, si passerà al terzo. L'importante è guardare all'intera operazione, pensare in generale e tenersi pronti: in primo luogo, stabilisci un personaggio. Se al pubblico quel personaggio piace, allora li porti in un viaggio. Ovviamente, Carnage, alza la posta in gioco. Devi diventare più grande, oppure allargarti in varie direzioni e costruire ulteriormente quel mondo che continuerai a disfare”.

Le parole di Tom Hardy sembrano anticipare l'esordio di altri personaggi legati al franchise di Venom e di Spider-Man, senza contare la concreta possibilità di un crossover tra le due saghe: pensate che dopo Venom: La furia di Carnage, Spider-Man: No Way Home e Morbius i piani della Sony Pictures diventeranno più chiari? Ditecelo nei commenti.