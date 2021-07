Venom: La furia di Carnage, sarà Marco Beltrami a comporre la colonna sonora del film

A quanto pare, ultimi report affidabili suggerirebbero che la produzione di Venom: La furia di Carnage e il regista Andy Serkis abbiano scelto il compositore Marco Beltrami (Logan) per scrivere la colonna sonora originale dell'attesissimo sequel con protagonisti Tom Hardy e Woody Harrelson.

In una recente intervista il Presidente di Sony Pictures Motion Picture Group, Sanford Panitch, ha dichiarato che dopo aver visto Venom: La furia di Carnage di Andy Serkis i fan non sentiranno la mancanza di Spider-Man.



Queste le sue parole:



"Onestamente, non stiamo pensando ai 900 personaggi a nostra disposizione come a uno Spider-Verso alternativo. Abbiamo un universo Marvel tutto nostro. Il volume di personaggi che abbiamo è straordinario, e aspettate di vedere Venom: La furia di Carange. Non vi mancherà affatto Spider-Man. Ma sarebbe ovviamente eccitante se si incontrassero, no?".



"Sono super entusiasta del progetto. Ancora una volta, non è qualcosa di cui posso parlare nel dettaglio perché lo stiamo conservando per quando tutti potranno goderselo al cinema" ha spiegato il regista Andy Serkis durante una chiacchierata con ComicbookMovie.com:"Non voglio svelare troppo prima di allora, ma è stato un vero piacere lavorare a questo film. È stato fantastico. Ho lavorato con un gruppo di attori incredibili, guidato da un altro uomo appassionato della SAS, Tom Hardy. Spero che non rimarrete delusi. È stato un vero piacere lavorarci".



Vi ricordiamo che Venom: La furia di Carnage vede nel cast anche Naomie Harris nel ruolo di Shriek, per un'uscita prevista nelle sale cinematografiche il 23 settembre 2021.