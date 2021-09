Venom: La furia di Carnage, leak scena post-credit? Leggete a vostro rischio e pericolo!

La scena post-credit di Venom: La Furia di Carnage ha fatto impazzire i fan e i membri della stampa che hanno partecipato all'anteprima hollywoodiana del film, e la curiosità degli appassionati è montata nel corso dei giorni: ora, a quanto pare, sono emerse le prime informazioni al riguardo.

Secondo un nuovo rumor che ha preso a circolare in queste ore, la scena post-credit di Venom: La furia di Carnage sarebbe trapelata online dopo una proiezione in anteprima a Londra, alla quale sono seguite numerose reaction online. Di seguito potete trovare una breve descrizione della sequenza di cui si è parlato sui social: naturalmente il leak non è stato confermato e potrebbe trattarsi di informazioni false, ma qualora non lo fossero è inutile sottolineare il pericolo spoiler verso il quale andrete incontro proseguendo nella lettura.

Per chi è rimasto, ecco la descrizione della (supposta) scena post-credit di Venom: La furia di Carnage: Eddie Brock sta guardando la tv in quella che sembra la camera di un hotel, e all'improvviso sullo schermo compare lo Spider-Man di Tom Holland! Eddie Brock si rivolge alla TV e dice: "Odio questo tipo".

Insomma, se fosse autentica, questa scena post-credit di Venom: La furia di Carnage confermerebbe che il film è ambientato nel MCU, compiendo un ulteriore passo avanti verso il chiacchierato e attesissimo crossover tra Spider-Man e Venom, nei giorni scorsi anticipato anche da Tom Hardy e dal regista del film Andy Serkis. Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Venom: La furia di Carnage arriverà nei cinema italiani a partire dall'1 ottobre.