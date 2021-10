Venom: La furia di Carnage, piccolo il mondo: nel film si vedono le riprese di Matrix 4

A quanto pare Venom: La furia di Carnage, il nuovo cinecomic della Sony realizzato in collaborazione con la Marvel, e Matrix: Resurrections, quarto episodio della saga fantascientifica con Keanu Reeves si sono incrociati durante le rispettive riprese: letteralmente incrociati.

Lo ha rivelato il location manager del sequel di Venom, Christopher Kusiak, che nel corso di una recente intervista con ScreenRant ha parlato della realizzazione del cinecomic Marvel con protagonisti Tom Hardy e Woody Harrelson (per altre letture, scoprite a quale animale sono ispirate le movenze di Carnage). Kusiak ha svelato che Matrix: Resurrections condivide alcune location con La Furia di Carnage, e durante le riprese entrambe le produzioni avevano bisogno di elicotteri: entrambe stanziate a San Francisco, le troupe si sono 'pestate i piedi' a vicenda durante la realizzazione di una scena.

"Molte cose hanno influito sulle riprese de La furia di Carnage" ha detto Kusiak. "Molte delle nostre scene hanno subito delle modifiche perché la troupe di Matrix controllava praticamente tutto il centro della città, quindi noi di conseguenza dovevamo spostarci di volta in volta. Una volta abbiamo finito con l'organizzare uno stunt in cima ad un parcheggio perché semplicemente non potevamo raggiungere le aree alle quali avevamo pensato prorpio a causa di Matrix", ha spiegato. "E in effetti gli elicotteri che si vedono nel nostro film in realtà sono quelli a lavoro su Matrix. La Warner stava facendo le riprese di quel film contemporaneamente alle nostre, quindi in pratica abbiamo ripreso l'attività della loro troupe mentre stavamo facendo il nostro film".

Non tutto il male vien per nuocere, però: secondo i rapporti, girare un film nel centro di San Francisco costa circa $420.371 dollari, e la troupe di Let There Be Carnage, trovata la città occupata da Matrix, si è accontentata di alcune zone limitrofe ed è riuscita a spendere la metà di quella cifra, abbassando i costi di produzione.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Venom tornerà con un crossover con Spider-Man già in lavorazione.