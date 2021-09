Venom: La Furia di Carnage, fioccano spoiler sui social dopo le anteprime

Quando si parla di Marvel (e non necessariamente Marvel Cinematic Universe) il pericolo spoiler è sempre dietro l'angolo: Venom: La Furia di Carnage non fa eccezione, con il film con Tom Hardy e Woody Harrelson in queste ore al centro di un'incredibile fuga di notizie dovuta alle proiezioni in anteprima.

A poco è servito l'appello lanciato da Tom Hardy alcuni giorni fa, con l'attore di Eddie Brock che aveva invitato i fan a non spoilerare sui social nessun dettaglio relativo al film di Andy Serkis e, in particolare, a tenere per sé il contenuto dell'attesissima scena post-credit.

Parole al vento, quelle della star di Mad Max: Fury Road: in queste ore, tra Reddit, Twitter e social vari, proprio la scena presente dopo i titoli di coda di Venom: La Furia di Carnage è stata oggetto della furia spoileratrice di migliaia di fan, che senza pietà hanno cominciato a rivelare online dei passaggi che, secondo alcuni, potrebbero addirittura riguardare il futuro convergere dell'universo Sony di Venom verso il Marvel Cinematic Universe.

Naturalmente si tratta solo di voci: per conoscere il contenuto effettivo degli spoiler non vi resta che fiondarvi sui social, sempre che ci teniate così tanto a ricevere tutte queste anticipazioni su un film in uscita tra pochi giorni! Emergenza spoiler a parte, comunque, recentemente Woody Harrelson ha ammesso di aver chiesto a Andy Serkis di doppiare Carnage.