Venom: La furia di Carnage, il film è stato posticipato oppure no? Facciamo chiarezza

Sebbene negli ultimi giorni siano uscite diverse novità interessanti che hanno rinvigorito i botteghini americani e internazionali, gli studios di questi tempi non sono mai pienamente convinti del risultato di un importante film in uscita al boxoffice, motivo dietro ai molti posticipi visti nell'ultimo anno e mezzo.

Per quanto riguarda l'attesissimo Venom: La furia di Carnage diretto da Andy Serkis, ad esempio, il film sarebbe dovuto approdare in sala il 24 settembre 2021, posticipato poi di circa un mese fino al 15 ottobre dopo l'uscita del full trailer ufficiale. Sembrano la data definitiva, e invece ieri sono arrivati dei report ufficiosi che vorrebbero un triste e ulteriori posticipo del film con Tom Hardy e Woody Harrelson fino al 2022, a data per altro da destinarsi.



Le voci hanno cominciato a rincorrersi a seguito della presentazione di un nuovo trailer ufficiale di Venom: La furia di Carange al CinemaCon, dove alla fine non veniva mostrata alcuna data d'uscita. In merito è intervenuto l'affidabile Variety, sostenendo che queste voci ritenute ufficiose non sono in alcun modo vere e che il film uscirà come rivelato pochi giorni fa il prossimo ottobre.



Considerando il prestigio internazionale del sito e le fonti, dovrebbe esserci da fidarsi. Voi cosa ne pensate?