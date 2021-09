Venom: La Furia di Carnage, evitato il rinvio: Sony anticipa il film di due settimane!

Lo stellare esordio di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha spazzato via ogni dubbio sul possibile rinvio di Venom: La Furia di Carnage, che ora è stato anticipato da Sony Pictures di due settimane.

L'uscita del film con Tom Hardy nelle sale americana si sposta dunque dal 15 ottobre al 1° ottobre, dunque tra meno di un mese, a conferma del fatto ormai il film è finalmente in arrivo. Restiamo invece in attesa di novità per quanto riguarda la distribuzione in Italia, dove Venom 2 è attualmente previsto per il 14 ottobre.

Come anticipato in precedenza e sottolineato da Deadline, la compagnia ha preso questa importante decisione spinta dal successo ottenuto in questi giorni dal nuovo film del Marvel Cinematic Universe che ha superato le aspettative degli analisti firmando un primo weekend da €71 milioni a livello nazionale e incassando oltre €120 milioni in tutto il mondo, Italia compresa.

Con l'anticipo ad inizio ottobre, Venom: La Furia di Carnage uscirà nello stesso periodo in cui il primo capitolo del 2018 ha firmato il miglior debutto domestico con'apertura da €80 milioni, prima che venisse superato l'anno dopo da Joker con un incasso di oltre €96 milioni.

Intanto, è arrivata la conferma che Venom 2 sarà classificato PG-13.