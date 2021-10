Venom: La furia di Carnage, Eminem pubblica l'incredibile singolo registrato per il film

La prima visione di Venom La Furia di Carnage divide la critica, che in queste ore non ha parlato del film con Tom Hardy e Woody Harrelson in modo particolarmente positivo. Questo potrebbe sicuramente deludere i fan che si aspettavano molto, ma Eminem ha riacceso l'entusiasmo di tutti. L'artista ha infatti pubblicato il suo singolo per il film.

Il pezzo di Eminem per Venom: Let There Be Carnage era atteso da tanto, e finalmente è approdato su youtube dove potrete ascoltarlo in cima all'articolo. In verità non si tratta di un brano firmato principalmente dal rapper. Tecnicamente infatti il singolo è di Skylar Grey, e oltre a Eminem include la collaborazione di The Slim Shady, Polo G e Mozzy. Si tratta di un pezzo che riflette i temi caotici del film della Sony, e che ha già raccolto critiche positive da parte del pubblico. Una vittoria sia per Emine e gli altri artisti, sia per la pellicola, che possono entrambi beneficiare di questa collaborazione.

Nel brano Skylar Grey esegue magistralmente il ritornello, intervallando le battute precise scambiate da Polo G e Mozzy che si trovano faccia a faccia con Eminem. La canzone avrà sicuramente molto spazio in radio una volta che tutti avranno visto Venom: Let There Be Carnage. Nel frattempo ascoltatela con noi.

Il film sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 14 Ottobre 2021. In attesa della sua uscita vi lasciamo con il trailer di Venom 2.