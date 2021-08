Venom: La furia di Carnage, il rinvio è certo: Sony mira gennaio 2022 al posto di Morbius

I rumor sul rinvio di Venom: La furia di Carnage emersi nelle scorse settimane potrebbero definitivamente concretizzarsi nelle prossime ore, dato che da Hollywood diverse fonti hanno riportato che il nuovo cinecomic Sony Pictures sarà posticipato al 21 gennaio 2022.

Diverse fonti interne hanno rivelato che il tanto atteso sequel di Venom abbandonerà ogni speranza di uscire entro la fine del 2021, perché la Sony è determinata a farlo uscire al cinema e non in streaming on demand. La major non ha fatto né confermato né smentito il rapporto in alcun modo, anche se le fonti hanno svelato che la major aspetterà la chiusura del CinemaCon prima di fare un annuncio. Se il posticipo di Venom: La furia di Carnage dovesse diventare ufficiale, andrebbe di conseguenza a far slittare anche Morbius con Jared Leto, previsto proprio per gennaio 2022.

Inoltre, qualora si dovesse scegliere questa strada, si tratterebbe del quarto posticipo per Venom: La furia di Carnage: il film di Andy Serkis con Tom Hardy e Woody Harrelson era inizialmente previsto per giugno 2021, prima di essere rinviato al 17 settembre, quindi al 24 settembre e infine al 15 ottobre. Con l'introduzione delle vaccinazioni negli Stati Uniti, le società di produzione stavano lentamente ricominciando ad uscire nei cinema, o al massimo optando per distribuzioni ibride tra cinema e digitale: Black Widow, ad esempio, è stato distribuito in entrambi i cinema e Disney Premiere Access. Tuttavia le nuove ondate della variante Delta hanno avuto un forte impatto sul ritorno nei cinema e diverse uscite di alto profilo hanno avuto ritorni al botteghino inferiori alle attese. Questo sviluppo potrebbe costringere alcune compagnie cinematografiche a iniziare a considerare ulteriori rinvii fino a quando il pubblico non sarà di nuovo a proprio agio nel tornare nei cinema. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, quindi rimanete sintonizzati.

