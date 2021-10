Venom: la furia di Carnage, ecco come il finale segreto cambierà tutto

Il nuovo film Marvel Venom: la furia di Carnage è appena uscito negli Stati Uniti e iniziano a trapelare informazioni rilevanti sulla scena post-credit, che sembrerebbe rivelare un futuro crossover che cambierà radicalmente l'intero universo dei film Marvel.

D'ora in poi sarà un campo minato di SPOILER, quindi se non volete rovinarvi la sorpresa prima di vedere il film, che uscirà nelle sale italiane dal 14 ottobre, vi consigliamo di non proseguire oltre con la lettura. Se invece siete curiosi di scoprire la rivelazione nella scena post-credit dell'ultimo film su Venom, tenetevi forte!

La scena post-credit di Venom: la furia di Carnage sembra infatti essere il preludio di un crossover tra l'universo di Venom e il Marvel Cinematic Universe.

Sullo schermo vediamo Eddie Brock disteso sul letto di una stanza d'albergo squallida e fatiscente, che glitchando si trasforma in una stanza molto più accogliente. Dopo la trasformazione della stanza, la TV passa dal trasmettere una telenovela a un annuncio di una breaking news: J. Jonah Jameson (interpretato da J.K. Simmons) rivela che Peter Parker è Spider-Man, mostrando il personaggio interpretato da Tom Holland che indossa il costume di Spider-Man ma è privo di maschera.

Eddie non sa dove si trova e Venom riprende possesso del suo corpo non appena il nome di Peter Parker viene menzionato. "Quel ragazzo" ringhia Venom, mentre con la sua lunga lingua lecca il televisore che trasmette le immagini di colui che è pubblicamente accusato di essere Spider-Man. Da fuori arriva un uomo in costume da bagno, sconcertato dalla presenza di Eddie nella sua stanza.

Non sappiamo come Eddie e Venom vengano trasportati nel Marvel Cinematic Universe, ma certo è che le voci di un possibile crossover tra Venom e Spiderman erano in giro da un po' e la scena post-credit di Venom: la furia di Carnage è la conferma che i fan aspettavano.