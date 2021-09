Venom: La Furia di Carnage, Eddie e Cletus faccia a faccia nella nuova anteprima!

A poche settimane dall'uscita in sala di Venom: La Furia di Carnage, sequel della pellicola del 2018, è stata diffusa una breve sequenza che ci mostra lo scontro tra Venom/Eddie e un Cletus Kasady dietro le sbarre.

Nella clip vediamo Eddie davanti alla cella in cui Cletus è detenuto. E' proprio Cletus, che ospita il simbionte Carnage, ad aver richiesto di incontrarlo. Venom, nonostante sia molto "affamato" come abbiamo visto in un'altra clip tratta da "Venom: La Furia di Carnage", accetta comunque di parlargli con la speranza di riuscire a fargli rivelare le indicazioni per ritrovare alcune delle sue vittime.

Il dialogo tra i due inizia proprio con la schietta domanda di Eddie (interpretato da Tom Hardy), che chiede a Cletus (Woody Harrelson) se ha qualche peso di cui liberarsi. Cletus si alza dal tavolo dove era seduto per mangiare per rispondere in modo molto tagliente a Eddie: "Spero che tu veda la fine dei tuoi giorni da solo, come sei sempre stato. Sei un cancro per chiunque ti abbia mai voluto bene".

Cletus continua a provocarlo, rinfacciandogli il fatto che il padre Carl non voglia più avere niente a che fare con lui, ritenendo Eddie responsabile della morte della moglie, deceduta mentre lo dava alla luce. Ed è a questo punto che Venom interviene, attaccandolo attraverso le sbarre della cella.

Come molte altre pellicole che sarebbero dovute uscire nel 2020, Venom: La Furia di Carnage ha subito molti rinvii da parte di Sony Pictures a causa della prolungata chiusura delle sale legata alla situazione pandemica. Nell'attesa dell'uscita del sequel di Venom nelle sale italiane, prevista per il 14 Ottobre, vediamo i 4 poster dei protagonisti di Venom: La Furia di Carnage.