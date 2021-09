Venom: La furia di Carnage, un'anteprima di PlayStation ci mostra la nascita del simbionte

In attesa dell'arrivo di Venom: La Furia di Carnage nelle sale, eccovi una clip distribuita in esclusiva da PlayStation con una delle scene clou del film: la nascita di Carnage.

Tra pochi giorni avremo finalmente modo di vedere Venom: La Furia di Carnage sul grande schermo, ma nel frattempo possiamo goderci un'anteprima del film grazie a PlayStation, che ci mostra il momento in cui il personaggio di Cletus Kasady è diventato per la prima volta Carnage.



"Una cosa che mi sono prefissato di fare quando ho preso le redini del progetto è stato creare un vocabolario fisico completamente diverso per Venom e per Carnage" ha spiegato il regista Andy Serkis al sito "Venom è come se fosse un mix tra un giocatore di football americano, un gorilla da 180 chili e un'orca".

"Con Carnage volevamo creare l'opposto di Venom, ovvero farlo muovere in modo tale da manifestare la mente contorta, la psicosi e le idiosincrasie del modo di pensare e dello stato d'animo di Kasady. Perché è ciò che fanno i simbionti, sono riflettono l'interiorità dei loro recipienti" continua, raccontando tutti gli step seguiti per ricreare i movimenti del simbionte "Per questo abbiamo dedicato un po' di tempo nella fase di preparazione alla performance capture di artisti del parkour e dei ballerini. Abbiamo cercato diversi modi di muovere il corpo. Come quel movimento iniziale con i 'tentacoli', per poi aggiungerci dopo l'animazione da noi creata. In questo modo dà davvero l'impressione di un movimento più viscido, scivoloso, come quello di un polipo. Utilizza i tentacoli per muovere e spingere le cose, e può utilizzarli come arma".

"Quindi non è che come se si stessero scontrando due lottatori di sumo, ma più un lottatore di sumo contro un polipo viscido" conclude poi.



Sarà dunque lo scontro tra questi due personaggi a intrattenerci durante questo secondo capitolo, ma Andy Serkis ha già in mente una storia per Venom 3, semmai dovessero chiederglielo.



