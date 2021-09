Venom: La furia di Carnage, Andy Serkis spiega perché il film sarà così breve

Mentre i fan hanno da poco reagito alle scene post-credit di Venom: La Furia di Carnage, il regista Andy Serkis ha rilasciato un'intervista con IGN in cui ha spiegato perché il film sarà uno dei cinecomic più brevi mai realizzati con una durata di appena 90 minuti.

"Abbiamo sempre voluto che questo film fosse una corsa entusiasmante. Veloce e muscolare... senza indugiare troppo sull'esposizione" ha dichiarato il filmmaker, promettendo però che il minutaggio della pellicola non andrà ad intaccare l'approfondimento dei personaggi. "Ma detto questo, penso che quello che abbiamo fatto sia stato raggiungere un equilibrio tra tutti i personaggi, in modo che le persone possano sentirsi completamente immerse senza pensare solamente a correre verso il prossimo scontro".

Parlando anche dell'atteso debutto di Woody Harrelson nei panni di Carnage, già apparso in realtà nella scena post-credit del primo Venom, Serkis ha aggiunto che l'obiettivo era quello di "trovare il giusto tono in modo che la commedia fosse supportata da vere emozioni, pathos e sentimenti reali. Ad esempio, una volta che Carnage prende vita, Eddie si nasconde e cerca di rintracciarlo. Quindi c'è una sorta di energia e ritmo a cui non puoi sfuggire".

Vi ricordiamo che il film debutterà nelle sale italiane il 14 ottobre 2021. Nel frattempo, Tom Hardy ha parlato di un possibile Venom 3.