Venom: La Fura di Carnage, Tom Hardy è "affamato" nella nuova anteprima dal cinecomic

Sony Pictures ha diffuso in streaming una nuova clip ufficiale da Venom: La Furia di Carnage, il sequel del fortunato cinecomic con Tom Hardy protagonista che in questa sua nuova avventura dovrà vedersela con il villain interpretato da Woody Harrelson. Come precedentemente detto, il film uscirà nelle sale italiane il 14 ottobre prossimo.

La clip si apre con Eddie Brock a colloquio con il Detective Mulligan interpretato da Stephen Graham, con quest'ultimo che gli intima di pensare a fare la cosa giusta; Brock accetta ma a quel punto vediamo Venom uscire dal suo corpo e tentare di mangiare in un morso la testa del detective, ovviamente senza che lui si accorga di nulla. Fortunatamente Brock tira a sé il simbionte scongiurando un terribile omicidio da parte del suo ospite, ancora una volta.

Il personaggio di Mulligan è stato parecchio al centro dei rumor che volevano la comparsa di un nuovo villain di Spider-Man nel film con Tom Hardy, oltre ovviamente a Carnage che dà il titolo alla pellicola. Nelle storie a fumetti, infatti, Mulligan è l'ospite di un simbionte e diventerà l'ospite di Toxin; ebbene, nelle nuove note di produzione, lo stesso Graham ha anticipato qualche dettaglio rimanendo però vago sulla effettiva natura del suo personaggio.

Graham ha infatti spiegato che Mulligan non si fida del protagonista Eddie, e oltre a questo aspetto ha anche i suoi problemi personali da risolvere: "Ha un chip nelle spalle per un sacco di ragioni, quando era una recluta ha avuto un incidente in cui ha sparato a una giovane ragazza - l'aveva mentalmente spaventato e ha perso l'udito all'orecchio sinistro il che è diventato un ostacolo per la sua carriera da poliziotto perché poi gli vennero assegnati solo lavori semplici. E' stato sempre invisibile agli occhi della gerarchia del sistema di polizia ed è arrabbiato e amareggiato".

In attesa di sapere se ci sarà mai un eventuale crossover tra l'universo di Spider-Man di Sony e il MCU, vi lasciamo ai nuovi character poster di Venom: La furia di Carnage, la cui uscita nelle sale italiane è fissata al prossimo 14 ottobre.