Venom: il first look del personaggio arriverà in settimana

Il first look disarà diffuso molto probabilmente questa settimana. Con il 2018 appena iniziato, la Sony lancerà un nuovo universo cinematografico tratto dai fumetti. Lo Studio ha continuato a mantenere Spider-Man in prima linea, producendo un reboot e inserendolo nel. Ma ora la concentrazione è tutta su

Tom Hardy interpreterà Eddie Brock/Venom mentre il regista di Zombieland, Ruben Fleischer è stato scelto per dirigere il film, composto da nomi di alto profilo come Woody Harrelson, Riz Ahmed e Michelle Williams.

Il film dovrebbe arrivare nelle sale a novembre e i fan da tempo si chiedono quando potranno dare una prima occhiata al look di Venom.

IGN ha confermato che in settimana verrà svelato il first look del personaggio. Solitamente IGN pubblica prima un trailer del film ma è abbastanza improbabile che questa dinamica riguardi anche Venom, visto che manca ancora molto all'uscita del film.

E non è passato molto tempo da quando Hardy è stato visto lottare per il controllo del simbionte in alcune immagini, quindi sarebbe abbastanza sorprendente vedere già un primo trailer del film. Molto probabile è invece la diffusione della prima immagine di Tom Hardy con le sembianze di Venom.

Ovviamente sarà un passaggio delicato perché il design scelto per Venom influenzerà gli stessi esigenti fan.

Tom Hardy è tra i protagonisti, sul piccolo schermo, delle serie tv Peaky Blinders e Taboo, mentre al cinema è comparso recentemente in un cameo in Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson e nel war movie di Christopher Nolan, Dunkirk. Il prossimo progetto al quale sta attualmente lavorando è proprio la pellicola stand alone dedicata al personaggio di Venom.