Venom è MCU? Tom Hardy parla di Multiverso, spunta il berretto di Spider-Man: No Way Home

La questione che appassiona i fan dei cinecomic in questi giorni, soprattutto dopo l'esaltazione per la scena post-credit de La furia di Carnage, è la possibilità che Venom sia collegato a Spider-Man e al più vasto Marvel Cinematic Universe.

A questo proposito è intervenuto lo stesso Tom Hardy, protagonista della saga di Venom e interprete di Eddie Brock, che parlando con ET Canada ha dichiarato: "C'è un Venom-Verse, come sapete, e c'è uno Spider-Verse, ma poi ci sono i Multiversi, c'è ogni genere di canone e di continuity, le varie mitologie da esplorare sia parallelamente che andando avanti. Penso che con le persone giuste e la giusta pianificazione e i feedback dal pubblico, e la decisione giusta presa al momento giusto ... C'è bisogno della giusta dose di lungimiranza per capire dove le cose potrebbero andare a parare o dove desiderano andare, diciamo che è una combinazione di diversi elementi."

Le affermazioni di Tom Hardy risultano un po' confuse e un po' criptiche, ma è chiaro come l'attore stia cercando di giocare col pubblico e con le aspettative dei fan: come potete vedere nel post in calce all'articolo, tra l'altro, Tom Hardy è stato immortalato con un berretto di Spider-Man: No Way Home, una foto scattata durante una delle interviste promozionali di questi giorni. A ben guardare, tra l'altro, il cappello sembrerebbe provenire dall'outfit della troupe del film MCU, cosa che ha alimentato ovviamente le speculazioni dei fan.



Ricordiamo che in passato si era parlato di un cameo di Tom Hardy in Morbius, il nuovo cinecomic Sony con Jared Leto, e col passare del tempo gli appassionati si stanno sempre più convincendo di un imminente crossover. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Venom: La furia di Carnage arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 1 ottobre.