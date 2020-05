Venom, il film di Josh Trank che non vedremo mai: così violento da disgustare i produttori

Dopo il successo ottenuto con Chronicle all'inizio del 2012, il regista Josh Trank si è ritrovato negli uffici di praticamente mezza Hollywood, e una volta sfiorata la regia di Boba Fett per Star Wars volse il suo sguardo ai supereroi.

Nello specifico al mostruoso anti-eroe Venom, per il quale il regista, all'epoca solo 27enne, aveva proposto una versione hard-r che definita da lui stesso una "versione violenta di The Mask", il film di Jim Carrey del 1994.

Parlando con Polygon, il regista ha spiegato di aver trascorso due settimane a sviluppare un trattamento per la sua interpretazione del film, che però apparentemente venne accolta con disprezzo immediato dal produttore del franchise Matt Tolmach. "Non mi piaceva come Matt Tolmach mi stesse venendo incontro in quella situazione, perché sembrava molto autorevole", ha detto Trank al punto vendita. “Beh, se non ti piace quello che sto facendo, e mi stai dicendo che devo fare qualcosa in linea con quello che vuoi, e me lo dici in questo modo - scusa, ma ho altre cose che posso fare."

Come sappiamo, il film live-action di Venom alla fine è stato realizzato con Tom Hardy nel ruolo dell'anti-eroe e la regia di Ruben Fleischer: il progetto venne classificato PG-13 e incassò oltre $856 milioni in tutto il mondo, e sembra improbabile che la versione Hard-R di Trank avrebbe avuto un successo simile. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

