Venom: il film inizialmente aveva una scena d'apertura molto diversa

Ruben Fleischer, regista di Venom, ha rivelato che originariamente era stata prevista una scena d'apertura molto diversa da quella che poi è finita nel montaggio definitivo.

Il film infatti si apre con una scena abbastanza standard che vede un'astronave schiantarsi sulla Terra, ma il regista ha spiegato che le cose sarebbero dovute andare diversamente: Venom, infatti, doveva iniziare addirittura sul pianeta dei simbionti.

"L'inizio del film è stato difficile", ha dichiarato Fleischer nel corso di una recente intervista promozionale. "Per esempio, per tanto tempo ci siamo chiesti quanto dovevamo e quanto volevamo raccontare della storia passata dei simbionti. C'era una versione della scena d'apertura che era ambientata sul loro pianeta. Gli scienziati della Fondazione Vita li raccoglievano e li portavano sulla Terra, ma il mio istinto mi diceva che sarebbe stato meglio tenere le cose avvolte dal mistero. In questo modo sappiamo che era stato recuperato qualcosa dallo spazio, ma non sappiamo esattamente cosa e con quali mezzi."

Il pianeta dei simbionti è chiamato Klyntar ed è stato creato per imprigionare il loro capo, Knull. Anche se sarebbe stato un po' complicato approfondire l'argomento, sembra un peccato averlo lasciato fuori dal film il produttore di Venom, Matt Tolmach, ha aggiunto che al tempo fu creata persino una concept art per il pianeta.

"Ci siamo divertiti con alcuni concept e bozzetti che abbiamo realizzato, ci siamo divertiti molto", ha detto. "Questi dettagli fanno parte della nostra mitologia, fanno parte del nostro passato, Klyntar e da dove vengono i simbionti e tutte queste cose qui. Ma poi ci siamo detti che, trattandosi di una origin story, sarebbe stato meglio far raccontare queste cose ai personaggi che le conoscevano, piuttosto che mostrarle direttamente al pubblico."

Cosa ne pensate della faccenda? Fatecelo sapere nei commenti!

Vi ricordiamo che Venom è attualmente in programmazione nelle sale italiane.