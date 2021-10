Venom, nel film c'è un riferimento al motivo per cui Eddie Brock odia Spider-Man

L'esistenza di Venom è sempre stata strettamente connessa a quella di Spider-Man: nei fumetti il simbionte arriva sul nostro pianeta utilizzando proprio il buon Peter Parker come "mezzo di trasporto", per poi diventarne il principale villain una volta legato a Eddie Brock. Ma, simbionte a parte, perché quest'ultimo ce l'ha tanto con il nostro eroe?

Nonostante il film con Tom Hardy ignori completamente, per ovvi motivi, l'esistenza del personaggio interpretato da Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe (con conseguente versione riveduta e corretta delle origini del simbionte), il Venom uscito nel 2018 ci regala effettivamente un velato riferimento alle ragioni della forte antipatia di Eddie Brock per l'arrampicamuri.

Intorno al nono minuto del film, infatti, vediamo Anne ricordare a Eddie del suo licenziamento dal Daily Globe: nei fumetti la carriera da reporter di Brock (il Daily Globe, ricordiamo, è un giornale rivale del ben noto Daily Bugle) va in frantumi proprio a causa di Spider-Man, che riesce a catturare il criminale Sin-Eater proprio quando il nostro Eddie credeva di averne scoperto l'identità, rendendo quindi poco più che carta straccia lo scoop del futuro villain.

Insomma, quella di Eddie Brock sarà anche stata una reazione un po' eccessiva... Ma, tutto sommato, possiamo capire come mai Peter Parker non gli risulti poi così simpatico! Vi eravate accorti di questo riferimento? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di Venom.