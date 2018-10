Venom, il figlio di Tom Hardy ha 'spiegato al padre' cosa non ha funzionato nel film

Venom viaggia ormai sui 217 milioni al boxoffice mondiale, aprendo la strada a un sequel, che sarà forse diretto sempre da Ruben Fleischer. Eppure, a dare già dei consigli per il futuro al protagonista Tom Hardy, che nel film interpreta Eddie Brock, ci ha pensato suo figlio di appena 10 anni.

Intervistato infatti da Entertainment Tonight, l'attore ha rivelato che suo figlio Louis, durante la première di Los Angeles, ha spiegato al padre cosa andasse bene e cosa invece no nel film. Queste le parole di Hardy: "Sembrava davvero al comando del progetto e l'ho utilizzato come mago della mia antologia e della mia mitologia tutta. Nel corso del film mi ha spiegato cosa stessi facendo bene e cosa invece male, a quanto pare più cose sbagliate che giuste, perché i bambini sanno essere profondamente onesti. Sotto questo aspetto, è stata la mia piccola guida spirituale".



Oltre a essere una guida sul come interpretare Venom in futuro, Louis è stato anche uno dei motivi per cui Hardy ha scelto di interpretare il personaggio, come rivelato dallo stesso attore a Varietà già all'inizio dell'anno: "Prima di tutto sono un papà e mio figlio si è presentato con uno specifico personaggio di cui diceva di essere assolutamente innamorato. Ho iniziato a dargli un'occhiata e poi, come per magia, è apparsa all'orizzonte una sceneggiatura. Dopo Il cavaliere oscuro - il ritorno di Christopher Nolan pensavo fosse finito il mio tempo nei cinecomic, ma leggendo la sceneggiatura e sapendo quanto mio figlio amasse Venom, mi sono davvero emozionato ed eccitato all'idea di interpretarlo e ho deciso che dovevo assolutamente farlo".



Venom vede nel cast anche Michelle Williams, Riz Ahmed e Woody Harrelson.