Venom: i fan di Lady Gaga dietro alcune opinioni negative

Non è la prima volta che i fan di Lady Gaga iniziano una sorta di 'guerra'/trollaggio simile nei confronti di qualche altra cosa. "Si, siamo dei fan di Gaga che hanno creato falsi account su Twitter per trollare Venom" ha confermato uno dei troll a Buzzfeed "Escono entrambi lo stesso giorno, e vogliamo che la gente vada a vedere A Star Is Born anziché Venom". Ora che il sito l'ha smascherati, molti di loro si chiedono se questo loro attacco su Twitter non possa, invece, influire negativamente su A Star Is Born e favorire, invece, il cinefumetto della Sony.

Okay, something is up. The negativity around the #Venom movie is looking very artificial. pic.twitter.com/f5LWF3z7Xd — Nobody In California (@NobodyInCali) 2 ottobre 2018

Sooooo there are BOTS attacking the #Venom movie. LMAO pic.twitter.com/CNXAtRtEd8 — Atomic (@AtomicSpidey) 2 ottobre 2018

Beware of fake #Venom movie reviews. There are people trying to promote Lady Gaga's #AStarIsBorn and are fabricating negative reviews. Look out for bots and only trust proper and regular reviewers. pic.twitter.com/v9xznuN5R7 — Marvel Mania™ (@marvel_maniac_) 2 ottobre 2018

I saw #Venom last night and had to leave halfway through, my children wouldn't stop crying at how bad it was. Luckily a second pre screening of #AStarIsBorn was about to start, and now we are all crying, tears of amazement. Please pray for my eldest he is still in a coma. — Anne Harrison (@AnneHarrisonMom) 2 ottobre 2018

Extremely disappointed with the let down that #Venom⁠ ⁠ was 😣 One of the films I was most excited for turned out to be the worst film. Hate to say that considering I am the biggest Venom fan... Looks like i’ll be taking my family to #AStarIsBorn instead!! — maurizio / a star is born⭐️ (@edgeofenigma) 2 ottobre 2018