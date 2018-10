Venom: i fan di Lady Gaga affermano che sono stati i fan DC a lanciare opinioni negative

Venom uscirà nei cinema nella giornata di domani, ma arriva sul grande schermo non senza troppe polemiche, soprattutto generate nel web negli ultimi giorni.

Per rinfrescarvi la memoria, qualche ora fa un report di Buzzfeed ha fatto luce su alcune opinioni negative su Venom arrivate su Twitter. Queste opinioni 'false' sono state attribuite a fan di Lady Gaga e account creati ad hoc per creare opinioni negative sul cinecomic Sony e, secondo loro, generare hype, invece, su A Star Is Born, la pellicola con la cantante in uscita nei cinema in USA proprio venerdì, lo stesso giorno di Venom.

L'articolo ha fatto il giro del mondo generando un responso negativo e mettendo in cattiva luce i fan di Lady Gaga. A questo punto, in un nuovo report, dei fan della cantante si sono difesi e hanno affermato che dietro quelle opinioni negative create ad hoc ci sono... i fan della DC! "Quelli sono fan DC" ha spiegato uno di questi fan di Gaga nelle ultime ore "Stanno cercando di incolpare noi fan di Gaga. Sono coloro che hanno iniziato tutto. Conosco un grande fan della DC che sta creando svariati account falsi per questo". Che sia vero? Chissà, certo c'è da dire che in passato i fan della DC hanno tentato di creare confusione alle uscite dei film della Marvel, cercando di sabotare Rotten Tomatoes o tentando di spoilerare i film in anteprima a tutti.

Vi terremo aggiornati.