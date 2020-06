Venom: una fan-art mozzafiato immagina l'universo condiviso con Spider-Man

L'universo condiviso dei personaggi Marvel in mano a Sony Pictures, il cosiddetto VenomVerse, è sicuramente uno di quelli dalle potenzialità incredibili e che ancora devono essere esplorate appieno dallo studio che quest'anno aveva intenzione di lanciare altri due film, ovvero quello dedicato a Morbius e l'atteso sequel di Venom.

Il film con protagonista Jared Leto è stato posticipato al marzo 2021 dalla sua uscita originaria del 31 luglio 2020, ovviamente a causa dello scoppio della pandemia di coronavirus che ha portato alla chiusura delle sale cinematografiche in tutto il mondo. Per lo stesso motivo, anche Venom: la furia di Carnage è stato posticipato, dall'iniziale slot di ottobre 2020 al 25 giugno 2021. Niente film per l'universo cinematografico Sony incentrato sui villain di Spider-Man.

Per sopperire a tale mancanza e ingannare l'attesa, un fan ha realizzato un suggestivo poster che riunisce diverse versioni di Venom e Carnage pronte a mettere in scacco lo Spider-Man di Tom Holland, il tutto sotto il titolo di VenomVerse.

Per quanto riguarda il sequel, Venom: la Furia di Carnage è risultato essere tra i film più attesi del 2021, ma le riprese devono ancora essere ultimate causa blocco delle produzioni e a quanto pare non ripartiranno molto presto per via dei rischi legati alla pandemia. Il produttore ha comunque dichiarato che la riapertura con delle regole speciali, quando lo Stato lo permetterà, è stata presa in considerazione: "Nei piani che abbiamo discusso, è stato preso in considerazione, ma vedremo quando arriveremo a quel punto".

Purtroppo al momento dobbiamo accontentarci di immaginare il look del nuovo personaggio, Carnage, grazie alle fan art proposte dagli appassionati. Ad oggi non abbiamo ancora un'immagine ufficiale del sequel.