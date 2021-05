Quanti Venom esistono? La confusa storia a fumetti del supereroe di Tom Hardy

L'attesissimo Venom: La furia di Carnage di Andy Serkis uscirà al cinema il prossimo autunno, mettendo faccia a faccia Eddie Brock di Tom Hardy con il Cletus Kasady di Woody Harrelson, e nel mentre dell'attesa vogliamo proporvi una breve ma esaustiva panoramica sul mondo di Venom e i simbionti.

Innanzitutto, i Simbionti sono una razza aliena di parassiti amorfi che deve obbligatoriamente legarsi al corpo di un ospite per assimilare energia e sopravvivere, restituendo però allo stesso tempo forza e abilità incredibili a seconda dell'essere di cui si condivide il corpo.



Venom si è connesso nel corso della sua storia a fumetti a diversi umani: Eddie Brock è il più famoso ma ci sono poi MacDonald Gargan (Scorpion), Flash Thompson e infine Lee Price, ma si possono considerare anche come ospiti - seppure per minor tempo - Mrs. Marvel, Ann Weaing, Samson e persino Hulk Rosso.



Da Venom, inoltre, sulla Terra si è creata la cosiddetta Discendenza, formata da Carnage, i Venomiti, da Toxin e da She-Venom. In assoluto, la nemesi più pericolosa di Venom e il discendente più preoccupante resta Carnage, specie nel corpo dell'omicida Kasady.



Non vediamo dunque l'ora di vedere cosa avrà da regalarci Venom: La furia di Carnage, che ricordiamo uscirà al cinema il 24 settembre 2021.