Venom: Eminem promuove il film dalla cime dell'Empire State Building!

Alla fine della nuova puntata dello show Jimmy Kimmel Live, il rapper Eminem ha promosso Venom cantando il brano ispirato al film dalla cima dell'Empire State Building.

La performance, come dichiarato dal presentatore e dallo stesso artista sul proprio profilo Instagram, è ispirata alla celebre scena finale di King Kong. Come al solito, potete vedere il video in calce alla notizia.

Il brano, intitolato semplicemente Venom, è il nuovo singolo estratto dall'ultimo album del rapper di Detroit, Kamikaze, uscito a sorpresa lo scorso 31 agosto. Si tratta del terzo singolo ufficiale di Kamikaze, dopo Fall e Lucky You. Già nel videoclip di Fall il rapper aveva giocato con l'iconografia di Venom, con un'ombra nera simile al simbionte che lo inseguiva fino a diventare una parte di lui, evidenziandone il lato malvagio.



Nel brano il rapper utilizza la sua musica per potenziare le proprie abilità, proprio come il simbionte Venom aumenta quelle di Eddie Brock.



Eddie Brock (Tom Hardy) è un reporter che tenta di indagare sulla Fondazione Vita gestita dal Dr. Drake (Riz Ahmed). Brock scopre che gli scienziati fanno esperimenti sugli esseri umani per i simboli degli alieni, considerando la chiave per l'evoluzione; anche Brock ne entra in contatto e diventa l'antieroe noto come Venom.



Venom è diretto da Ruben Fleischer e scritto da Scott Rosenberg, Jeff Pinkner e Kelly Marcel. Il cast, oltre ad Hardy e Ahmed, include la premio Oscar Michelle Williams, Scott Haze, Jenny Slate e Woody Harrelson, che interpreta il serial killer Cletus Kasady destinato a diventare Carnage.



Il film è attualmente in programmazione nelle sale italiane.