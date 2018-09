Venom: ecco il video promozionale con i giocatori dell'AS Roma

I giocatori dell'AS Roma Antonio Mirante, Kōstas Manōlas, Justin Kluivert e Daniele De Rossi vengono contagiati dal simbionte Venom dell'imminente film Marvel in questo simpatico video promozionale che vede protagonista anche il grande Francesco Totti.

AS Roma e Warner Bros. Entertainment Italia si sono uniti per celebrare l'inizio della stagione calcistica e cinematografica 2018-2019. Sono tante le iniziative e gli eventi che accompagneranno il lancio dei film Sony Pictures distribuiti da Warner Bros. Italia nelle sale, ma in occasione dell’uscita del film Venom, le due società hanno realizzato uno spot che vede la partecipazione dei calciatori della Roma.

Come al solito, potete vedere il video in calce alla notizia.

Nel film il giornalista Eddie Brock, interpretato dall’attore nominato al Premio Oscar® Tom Hardy, verrà contaminato da un organismo alieno simbiontico che, dopo averne preso il controllo, lo trasformerà nel violento anti-eroe Venom. Lo spot evidenzia uno dei temi principali del film ovvero il dualismo tra la potenza incontrollabile del simbionte e la volontà di controllo del protagonista. Recentemente, anche il rapper Eminem ha realizzato una canzone su questo tema, brano che farà parte della colonna sonora del film.

Venom, diretto da Ruben Fletcher, arriverà nei cinema italiani dal 4 ottobre. Nel cast anche Michelle Williams, Woody Harrelson e Riz Ahmed.