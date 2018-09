Venom: Tom Hardy in compagnia di Michelle Williams nella nuova clip

Forse non è proprio una buona idea decidere di fare un'imboscata a Venom dentro casa sua, voi che ne dite? Sony Pictures ha rilasciato una nuova clip del suo cinecomic in uscita il 4 ottobre, date un'occhiata al player e in calce alla news per vedere il video!

Nel filmato con Michelle Williams si vede l'Eddie Brock di Tom Hardy che chiacchiera con lei, la sua ragazza, Anne Weying: i due personaggi discutono del motivo per il quale Brock ha lasciato New York City. Per chi non ne fosse al corrente, nei fumetti Venom normalmente opera fuori dalla città di New York, e Brock è un fotoreporter fallito che lavora per il Daily Bugle. In questa clip si sente Anne affermare di non volere che si verifichi un altro incidente come "quello al Daily Globe".

E così Brock le risponde che sta solo facendo il suo lavoro e che ha ancora qualcuno che lo accredita a New York, ma dice anche alla ragazza che ciò che vuole di più è stare con Anne perché lei è "casa". Lei lo consola e gli dice "dai, non sei così cattivo, campione". Per la cronaca, nei fumetti i due sono divorziati ma mantengono comunque un rapporto civile che viene costantemente sempre messo alla prova dal simbionte che fa ormai parte del corpo di Eddie.

Venom arriva al cinema il 4 ottobre.