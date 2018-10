Venom divora soldi al box-office mondiale: la Sony supera quota un miliardo

Venom si conferma un enorme successo al box-office mondiale ed una sfida sicuramente vinta per la Sony Pictures che, senza l'apporto dei Marvel Studios, è riuscita comunque a portarsi a casa il risultato e i consensi del pubblico.

Nel suo secondo week-end di programmazione negli Stati Uniti d'America, il film dedicato al personaggio di Venom conquista altri 35.7 milioni di dollari; a livello internazionale, invece, ne porta a casa 65.7. La pellicola ne è costati 100 e, almeno al momento, si assesta su ben 378.1 milioni di dollari incassati in tutto il mondo (142.8 milioni totali in USA, 235.3 a livello internazionale). Secondo gli analisti, il film si sta comportando un po' come Logan - The Wolverine, uscito nel 2017, che finì la sua corsa con 619 milioni di dollari; un risultato, dunque, vicino ai 600 milioni non è da escludere, ricordando che il cinecomic deve ancora uscire in Cina.

Al secondo week-end di programmazione, il film ha visto un calo molto contenuto in linea con le performance di film come Avengers: Infinity War e Guardiani della galassia vol.2; si sta comportando decisamente meglio (in termini di calo e non di incassi, chiaramente) anche di film come Spider-Man: Homecoming, Deadpool 2, Ant-Man and the Wasp e Captain America: Civil War, e, soprattutto, di Batman v Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad.

Grazie alla release del cinecomic, la Sony ha superato soglia 1 miliardo di dollari al box-office mondiale in questo 2018: è il quarto studio a farlo quest'anno dopo Disney, Warner Bros. ed Universal.