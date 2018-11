Venom divora il box-office cinese: è quasi record per un cinecomic

Come anticipato, Venom sta sbancando i botteghini sul suolo cinese. Dopo aver incassato più che bene nel mese di ottobre a livello internazionale, il cinecomic della Sony Pictures sta letteralmente divorando il mercato cinese.

Secondo le prime stime ufficiali, Venom è partito alla stragrande in Cina. Nel suo primo week-end di programmazione, il film ha incassato ben 111 milioni di dollari: è il secondo cinecomic ad aver incassato di più in Cina nel suo primo week-end di programmazione, dietro soltanto ad Avengers: Infinity War (che ne portò a casa 191) e il quinto miglior lancio per un film non-cinese.

Al momento, il cinefumetto di Ruben Fleischer si assesta a quota 673.5 milioni di dollari, con 206.2 milioni totalizzati in madrepatria e 467.3 a livello internazionale. Non male per un prodotto da un budget molto ristretto di 100 milioni! Facendo un paragone a tema cinecomic, la pellicola ha superato gli incassi totali di Justice League (657.9 milioni), Ant-Man and the Wasp (622.5 milioni) e Logan - The Wolverine (619 milioni).

Anche se il film non è stato apprezzato dalla critica e sembra abbia diviso il pubblico, in Cina il consenso generale è molto più alto. Se non crollerà nel suo secondo week-end cinese, il cinecomic ha buone probabilità di superare quota 800 milioni a fine corsa e chiudere vicino agli 850. Se cosi fosse, diventerebbe il terzo film dell'universo di Spider-Man ad aver totalizzato di più, dietro Spider-Man 3 (890.9 milioni) e Spider-Man: Homecoming (880.2 milioni).