Venom: critiche negative e punteggio bassissimo su Rotten Tomatoes

Dopo le prime reazioni trapelate ieri, ecco arrivare i pareri della critica d’oltreoceano su Venom, il nuovo cinecomic standalone della Sony incentrato sull’iconico villain di Spider-Man e che qui ha il volto e le movenze di Tom Hardy.

Se le reazioni di ieri erano sostanzialmente disastrose, con commenti che tiravano in ballo addirittura il Fantastic 4 - I Fantastici Quattro della Fox e Catwoman, le opinioni critiche mitigano un po’ su questo aspetto, ma sono più o meno tutte concordi nel non promuovere il film di Ruben Fleischer.

Come se non bastasse il punteggio totalizzato su Rotten Tomatoes è impietoso: un misero 28% di recensioni positive su un campione di 17 recensioni, con una media intorno al 4.4/10. di seguito, alcune critiche che arrivano dagli Stati Uniti.

The Hollywood Reporter: L’unico momento degno del mediocre e insalvabile Venom arriva a circa 71 minuti dall’inizio, quando Tom Hardy si rende conto di essere l’attore perfetto per, in futuro, interpretare Harvey Weinstein. Solo ed esclusivamente per questo il film è meritevole di essere visto.

The Wrap: Passando da un punto all’altro della trama senza logica o caratterizzazione dei personaggi, il ritorno della leggendaria nemesi di Spider-Man è esageratamente rumoroso e stupido e quasi privo di divertimento. È la dimostrazione di spreco di tempo (ma almeno si spera ben pagato) per alcuni attori talentuosi.

Variety: Alla fine il personaggio principale se ne esce con qualche trovata vagamente divertente. Ma c’è da dire che negli spot si vede già Venom pienamente formato, cosa che nel film arriva parecchio tardi e in questo senso gli spot sono degli spoiler. E non è difficile capire perché abbiano operato in questo modo. Venom poteva essere una creazione divertente, ma il film passa troppo tempo sulle sue origini. Il vero Venom vuole essere in realtà il suo sequel.

EW: Venom non è così male, ma non è nemmeno esattamente buono. È assolutamente mediocre e di sicuro dimenticabile. Non sembra mai essere un film davvero impegnato e non lo avrei mai detto considerando la presenza di un cast con Hardy, Ahmed e Williams.

Collider: Venom mette da parte la sua trama illogica solo alla fine con il bromance tra Eddie e la creatura, ma poi ti ricordi della grande opportunità mancata che è questo film, più di una volta in realtà. Venom avrebbe dovuto essere una partenza di qualità per l’universo condiviso della Sony e il fatto che questi abbiano continuato a dire che ne faranno altri, non fa che peggiorare le cose.

IndieWire: La Marvel ha creato una formula così precisa nel suo universo cinematografico che un approccio radicalmente diverso striderà sicuramente. Il fatto è che questo film non potrebbe mai esistere nell’universo di Captain America: Civil War, pur venendo dalla stessa marca di fumetti, Venom è molto più un prodotto a sé.

IGN: Purtroppo, Venom soffre di quella stessa mancanza di coesione e rifiuto di tutto ciò che avrebbe potuto renderlo un gran film, nello stile di Deadpool e Guardiani della Galassia. Il risultato è un ibrido che non sa se vuole essere comico o prendere il suo travagliato anti-eroe fin troppo seriamente. (Quando il personaggio principale vorrebbe mangare il pancreas a qualcun altro ti rendi conto che si vuole scivolare nell’assurdo).

The Guardian: Tom Hardy può interpretare una commedia internazionale? La risposta rimane tremendamente senza risposta in questo monolitico e fantasticamente noioso superhero movie/inizio di franchise da intrattenimento.