Venom, un concept art rivela un look scartato per il simbionte di Tom Hardy

Mentre attendiamo fiduciosamente l'arrivo di Venom: La furia di Carnage diretto da Andy Serkis, è grazie al concept artis Matt Millard che possiamo oggi mostrarvi uno studio design dedicato alla realizzazione su schermo e in CGI del Venom interpretato da Tom Hardy, qui con un look leggermente diverso e più spaventoso.

Si può innanzitutto notare l'assenza delle venature biancastre poi finite per essere protagoniste della versione finale cinematografica. Qui il look era infatti molto più simile a quello nei fumetti, completamente nero e ugualmente lucido, con affilatissimi denti giallastri e i lineamenti dei giganteschi occhi bianchi molto più fedeli alla controparte cartacea.



"Sono super entusiasta del progetto. Ancora una volta, non è qualcosa di cui posso parlare nel dettaglio perché lo stiamo conservando per quando tutti potranno goderselo al cinema" ha spiegato il regista Andy Serkis durante una recente intervista con ComicbookMovie.com:"Non voglio svelare troppo prima di allora, ma è stato un vero piacere lavorare a questo film. È stato fantastico. Ho lavorato con un gruppo di attori incredibili, guidato da un altro uomo appassionato della SAS, Tom Hardy. Spero che non rimarrete delusi. È stato un vero piacere lavorarci".



Venom: La furia di Carnage è atteso nelle sale cinematografiche il prossimo 24 settembre 2021.