Venom: il compositore di Black Panther si occuperà della colonna sonora

La Sony Pictures ha ingaggiato il compositore del cinecomic campione d’incassi al box-office mondiale,, per le musiche del film su

Secondo quanto riportato da Deadline, sarà infatti Ludwig Göransson a comporre la colonna sonora per il cinecomic diretto da Ruben Fleischer e con protagonista Tom Hardy nei panni di Eddie Brock. Per Fleischer e Göransson si tratta di un ricongiungimento, avendo quest’ultimo già lavorato per il regista alle musiche di 30 Minutes or Less, commedia che aveva per protagonisti Jesse Eisenberg e Aziz Ansari.

Nel cast, oltre ad Hardy, anche Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, Scott Haze e Woody Harrelson.

La pellicola è prodotta dalla Sony Pictures, che lo distribuirà in tutto il mondo, e tecnicamente non sarà parte dell'Universo Cinematografico Marvel Studios, sebbene sia 'collegato' all'universo a cui ha dato inizio Spider-Man: Homecoming dello scorso anno (infatti è rumoreggiato un cameo di Tom Holland nel ruolo di Peter Parker). E' molto probabile aspettarsi un nuovo trailer nelle prossime settimane.

Venom non ha ancora una data d’uscita ufficialmente fissata per l’Italia ma arriverà certamente ad ottobre, mentre negli Stati Uniti la data d’uscita è il 5 ottobre 2018. Ultimamente hanno fatto discutere alcuni rumor sul ristretto minutaggio che il simbionte avrebbe nell’arco della pellicola, smentiti dallo stesso Hardy.