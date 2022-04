Venom: il cinecomic con Tom Hardy è davvero il peggiore di sempre?

Non c'è dubbio che all'epoca in cui la Sony promosse l'arrivo del suo nuovo cinecomic interamente incentrato sul simbionte Venom e con protagonista un attore del calibro di Tom Hardy, stimatissimo sia dai fan che dagli addetti ai lavori, ci si aspettasse un lavoro di ben altra caratura e invece finì per essere detestato da gran parte della critica.

Se la pellicola diretta da Ruben Fleischer ha finito per non incontrare il favore della critica, ha invece pesantemente diviso il pubblico: tra chi ha ammesso senza pudore di aver amato questa versione cinematografica del noto villain di Spider-Man, con la sua tipica aria scanzonata e un look da film anni '90, e chi invece ha detestato anche questa iterazione, pur non paragonandola al disastro di quella di Topher Grace nello Spider-Man 3 di Sam Raimi.

Se Venom sia il peggior cinecomic di sempre o una commedia riuscita avevamo già dedicato un ampio approfondimento qualche settimana fa, ma adesso affrontiamo nuovamente la questione sul canale Everyeye Plus all'indomani dell'uscita in sala di Morbius, che a differenza del sopracitato Venom non sta incontrando il favore nemmeno da parte del pubblico più smaliziato. Quello con Jared Leto risulta essere un film più debole da parecchi punti di vista e non aiuta il fatto che il film di Daniel Espinosa sia debole anche sugli effetti visivi, giudicati pessimi a più riprese. Tra l'altro alcuni fan preferiscono Batman & Robin a Morbius, il ché è tutto dire...

Venom è largamente più sopportato, perché essenzialmente Fleischer non era stato chiamato a realizzare un film horror, perché il genere non si adattava necessariamente al personaggio che Marvel ci ha insegnato a conoscere, ma ha danzato tra due generi, molto distanti tra di loro, ma che rappresentano quel marchio di fabbrica che anche in 30 Minutes or Less - sempre dello stesso regista - era facile riscontrare.

Fateci sapere se anche voi avete amato oppure odiato Venom e l'interpretazione di Tom Hardy.