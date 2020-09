Venom, era Carnage il villain del primo film? Spuntano nuove concept art

Come sappiamo, nel sequel di Venom, atteso nel 2021 e intitolato appunto La Furia di Carnage, vedremo Woody Harrelson nel ruolo di Carnage. Alcune nuove concept art dimostrano però che, almeno nei piani iniziali, che il villain avrebbe potuto essere inserito anche nel primo film, datato 2018, al posto di Riot.

Una delle immagini, realizzate da Paolo Giandoso, è visibile in calce alla notizia, mentre le altre sono visibili su thevenomsite. Sono raffigurati, tra gli altri, anche Toxin e Riot, che ha un aspetto più sinistro.

I piani di produzione sono evidentemente andati in modo diverso, e così vedremo Tom Hardy, nei panni di Eddie Brock / Venom, combattere contro Cletus Kasady / Carnage soltanto nel secondo film. Non sappiamo al momento se qualcuna delle idee rappresentate in queste concept art entrerà in Venom: La Furia di Carnage, né se il regista Andy Serkis abbia ingaggiato Giandoso per il sequel.

Una teoria diffusasi nei giorni scorsi, intanto, vorrebbe la presenza di Kraven il Cacciatore in Venom 2, dal momento che, a quanto risulta, Sony e Marvel stanno pensando anche a uno stand-alone per il personaggio, e la sua presenza nel film potrebbe anticipare la sua entrata in scena.

In attesa del sequel, se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Venom.