Venom, Carnage e gli altri alieni: quali e quanti sono i simbionti Marvel?

Nei giorni in cui Venom: La Furia di Carnage fa il suo esordio nelle nostre sale i simbionti Marvel godono di una ritrovata popolarità: ma quanti fan conoscono effettivamente tutti gli esponenti della fastidiosissima razza aliena con cui da anni l'universo Marvel cartaceo si trova ad avere a che fare?

Partiamo, naturalmente, dal più conosciuto: Venom non ha bisogno di presentazioni, essendo il vero e proprio capostipite di questa simpaticissima famiglia ed essendo stato ospite di un bel po' di personaggi, da Spider-Man a Eddie Brock, passando per Angelo Fortunato, Mac Gargan, Flash Thompson, Anne Weying, Patricia Robertson e addirittura Carol Danvers.

Di Venom Carnage è invece una sorta di figlio il cui ospite più celebre è senza dubbio Cletus Kasady, ma che vediamo trovare ospitalità anche presso John Jameson, Ben Reilly e Silver Surfer (per saperne di più sul simbionte rosso, qui trovate la nostra recensione di Venom: La Furia di Carnage). Passiamo quindi ai simbionti creati dalla Life Foundation a partire proprio da Venom: si tratta di Scream (Donna Diego), Riot (Trevor Cole), Phage (Carl Mach), Agony (Lesnie Gesneira) e Lasher (Ramon Hernandez). La fusione di questi dà vita a Hybrid.

Già figlio di Venom, Carnage dà poi vita a Toxin, che andrà ad unirsi prima a Patrick Mulligan e poi allo stesso Eddie Brock; Scorn è invece il risultato di una manipolazione del cadavere di Carnage, mentre in giro per l'universo troviamo anche Zzxz, Krobaa e Payback. Una famiglia piuttosto numerosa, non trovate? Voi, intanto, fateci sapere nei commenti quanti di questi simbionti conoscevate e, soprattutto, se pensate che la nostra lista ne abbia tralasciato qualcuno!