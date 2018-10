Venom, il bellissimo poster Mondo dedicato al cinecomic con Tom Hardy

Mentre in america il Venom di Ruben Fleischer (Benvenuti a Zombieland, Gangster Squad) sta ricevendo pessimi responsi dalla critica, che arriva in più di un'occasione a paragonarlo a Catwoman o a Fantastic 4, oggi Mondo ha rilasciato online un bel poster dedicato al film con Tom Hardy.

La premiere non ha avuto i risultati sperati, quanto meno non nella maggior parte della critica, che si è affrettata a bollare il cinecomic Sony Pictures come "un film vecchio di 10 anni", sottolineando in molti casi come il titolo "non tenga minimamente conto dell'evoluzione narrativa del genere d'appartenenza".

Viene comunque spiegato in molte recensioni che nel cinecomic Venom è molto presente a dispetto dei rumor iniziali, ma che questo e l'interpretazione di Hardy (credibile) non aiutano a risollevare un film tendenzialmente stanco, al netto di un susseguirsi di battute e situazioni a volte interessanti.



La trama racconta le vicende del giornalista Eddie Brock che cerca di svelare gli esperimenti illeciti del dottor Carlton Drake. In uno di questi tentativi viene contaminato da un organismo alieno simbiontico che lo controlla e lo trasforma in un essere chiamato Venom.



Il cast di Venom comprende Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock/Venom, insieme a Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, Michelle Lee, Sope Aluko, Scott Haze, Mac Brandt, Woody Harrelson, Reid Scott, Scott Deckert e Ron Cephas Jones.



Il film uscirà domani, 4 ottobre, nelle sale italiane.