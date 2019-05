Venom potrebbe apparire nel seguito di Spider-Man: Far From Home!

Venom è uno dei personaggi più corteggiati dai fan di Spider-Man e del Marvel Cinematic Universe. Villain tra i più carismatici di sempre e storica nemesi di Peter Parker, le sue trasposizioni cinematografiche sono state finora piuttosto deludenti.

La prima volta di Venom in un film su Spider-Man risale al terzo capitolo della saga di Sam Raimi: le origini del Simbionte furono però totalmente stravolte, dando vita ad una versione anomala e deludente del personaggio, inserito nel film in maniera forzata dietro insistenze della produzione. Aspettative deluse anche dall'ultimo film con Tom Hardy, partito con grandi aspettative e rivelatosi una versione quasi comica di Venom, tra battutine ed umorismo un po' forzato che ha causato il disappunto di buona parte dei fan.

Che la prossima volta possa essere quella buona? Chi lo sa! Per il momento non si hanno ancora certezze riguardo il possibile inserimento di Venom nel Marvel Cinematic Universe, ma qualcuno comincia a vociferare che il caro Simbionte possa fare la sua prima comparsa nel seguito di Spider-Man: Far From Home. La voce è stata messa in circolazione da Roger Wardell, che vanta del credito accumulato dopo la diffusione di alcuni dettagli fin troppo accurati sulla trama di Avengers: Endgame.

Stando a quanto dichiarato da Wardell Sony e Marvel potrebbero collaborare per inserire il Venom di Tom Hardy nel prossimo film con protagonista Tom Holland. D'altronde, dopo l'uscita di scena di Iron Man (che appare in un'immagine nascosta nel trailer) e Captain America, il buon Spider-Man è chiamato a svolgere un ruolo di grande rilievo nel Marvel Cinematic Universe che verrà: perché, allora, perdere l'occasione di farlo scontrare con uno dei suoi più celebri antagonisti?

L'attesa per Far From Home, intanto, è in continua crescita: secondo Fandango si tratta del film più atteso dell'estate.