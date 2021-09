Venom, Andy Serkis vorrebbe tornare per un terzo film: 'Ma niente Spider-Man'

Mentre iniziano ad arrivare le prime reazioni della critica a Venom: La Furia di Carnage, Andy Serkis pensa già a un potenziale sequel, che però potrebbe non figurare Spider-Man. Sentiamo cosa ha da dire il regista.

Ottobre è il mese di Venom: La Furia di Carnage, e mentre aspettiamo di entrare in sala per vedere quali sorprese ci riserva questo secondo capitolo della saga con protagonista Tom Hardy, il regista del film Andy Serkis sa già quale sarà la sua risposta semmai dovessero chiedergli di tornare alla regia di un sequel.

"Oh, sicuro, senza dubbio" risponde durante un'intervista con Screen Rant "[Venom: La Furia di Carnage] È stato uno di quei progetti lavorativi pieni di gioia, come ho già detto, ho avuto modo di lavorare con grandi talenti e idee fantastiche".

E Serkis sembra anche avere già una direzione in mente per un possibile Venom 3, che tuttavia non includerebbe Spider-Man...

"So che sono tutti in trepidante attesa di vedere l'incontro tra Venom e Spider-Man. Lo so. Ma credo che ci siano tanti supervillain interessanti in quel di Ravencroft. C'è un terreno così fertile su cuoi operare. E questo sarebbe un parco giochi in cui mi piacerebbe davvero tanto giocare. Chi si cela dietro l'angolo che potrebbe venir fuori all'improvviso?".

E voi, cosa vorreste vedere in un potenziale Venom 3? Fateci sapere nei commenti.