Venom, Andy Serkis conferma: 'Spider-Man? Prima o poi i due mondi si scontreranno'

La domanda è nell'aria dai tempi dell'uscita al cinema del primo film su Venom: ci sarà un momento in cui l'universo cinematografico Sony e il Marvel Cinematic Universe arriveranno ad incrociarsi, dando vita ad alcuni dei crossover più attesi degli ultimi anni? La risposta potrebbe averla fornita proprio in queste ore Andy Serkis.

Mentre Tom Hardy chiede ai fan di non spoilerare la scena post-credit di Venom: La Furia di Carnage, infatti, il regista del nuovo film sul celebre villain ha aperto alla possibilità di un futuro incontro con lo Spider-Man di Tom Holland.

"Queste sono tutte domande su cui abbiamo volontariamente cercato di non soffermarci in questo film. Intendo dire che non voglio dare alcun tipo di speranza o falsa informazione su cose che potrebbero accadere in futuro. Ovviamente ad un certo punto questi due mondi si scontreranno, sarà un grande momento. Accadrà se saremo così fortunati da poter fare altri film su Venom in futuro. Quindi vediamo prima come vanno le cose adesso" sono state le parole del regista.

Che ci siano o meno dei piani al riguardo, dunque, una cosa è certa: al buon Andy l'idea di far incrociare il suo Venom e lo Spider-Man dell'MCU sembra tutt'altro che malvagia! Cosa ne pensate? Credete che le parole del regista siano effettivamente un indizio su ciò che accadrà in futuro? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, proprio Serkis ci ha svelato chi bacia meglio tra Venom e Carnage.