Venom ancora in testa al box-office USA. Ecco i numeri!

3. FIRST MAN First Man Apertura Venerdì: $5.9 milioni Weekend: $16.8 milioni

2. A STAR IS BORN A Star Is Born Seconda settimana Venerdì: $8.9 milioni Weekend: $29.6 milioni Totale: $95.7 milioni

Venom è un film diretto da Ruben Fleischer (Zombieland) ed è stato realizzato con un budget di 100 milioni. Venom ha ricevuto recensioni dalla critica per lo più negative, con un punteggio del 32 percento su Rotten Tomatoes, ma i fan sono stati molto più positivi riguardo il film, assegnando un punteggio alla pellicola dell'88 percento. La storia parla di Eddie Brock , un giornalista che si lega a un simbionte alieno e diventa l'antieroe chiamato Venom. I numeri:

Lo scorso week end, nonostante le critiche negative - compreso uno score molto basso su Rotten Tomatoes - il cinecomic che fa parte del cosiddetto Spider-Verse, Venom , ha esordito con 80 milioni di dollari d'incasso, cifra che ha segnato il miglior debutto per il periodo autunnale. Alla fine di questa settimana quindi, se le previsioni verranno soddisfatte, il guadagno complessivo in USA di Venom sarà di 139 milioni di dollari fino a domani.

Nel suo secondo week-end al cinema Venom dovrebbe attestarsi intorno ai 30-32 milioni di guadagno. Al secondo posto c'è il film con Bradley Cooper (che lo ha anche diretto) e Lady Gaga, A Star is Born, e al terzo First Man con Ryan Gosling.

Anche se il fine settimana non è ancora finito le proiezioni danno Venom , il cinecomic con protagonista Tom Hardy, ancora in cima alla classifica del box office nordamericano.

Gli ultimi Film in uscita in Homevideo BluRay e DVD li trovi in offerta su Amazon.it.