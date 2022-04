Venom 3 è ufficiale: Sony annuncia il nuovo film con Tom Hardy al CinemaCon

Dopo aver svelato il titolo del terzo film animato della saga di Spider Verse, durante la propria presentazione al CinemaCon la Sony Pictures ha confermato ufficialmente Venom 3, nuovo episodio della saga cinematografica spin-off di Spider-Man con protagonista Tom Hardy.

Non ci sono informazioni al momento sul film, né per quanto riguarda l'eventuale titolo ufficiale né dal punto di vista della data d'uscita: secondo gli inviati presenti a Las Vegas, infatti, Venom 3 è stato menzionato in un breve filmato di presentazione del futuro della Sony, filmato che ha semplicemente elencato una serie di titoli in arrivo. Al momento, dunque, i fan della saga con protagonista Tom Hardy dovranno 'accontentarsi' della conferma ufficiale di un terzo episodio, comunque ampiamente pronosticabile considerato il successo della seconda puntata della saga, Venom La furia di Carnage di Andy Serkis, che insieme a Spider-Man: No Way Home è stato uno dei maggiori trionfi al box office nel 2021 per lo studio.

Ricordiamo brevemente a che punto è giunta la storia di Eddie Brock/Venom dopo gli ultimi eventi: al termine de La furia di Carnage infatti il personaggio finiva accidentalmente nel Marvel Cinematic Universe, solo per essere rispedito nel cosiddetto VenomVerse della Sony nella post-credit di No Way Home. E' qui però che le cose si complicano, dato che un pezzettino di simbionte nero rimane nel MCU prima che Eddie Brock venga catapultato da dove è venuto: a questo punto si prevede che il lo Spider-Man di Tom Holland dovrà affrontare il suo Venom nel MCU, mentre Tom Hardy continuerà le sue avventure nel VenomVerse.

A questo proposito vi ricordiamo che, secondo il regista di Morbius Daniel Espinosa, Sony annuncerà lo Spiderman del VenomVerse molto presto, dunque è possibile che anche Tom Hardy si ritroverà con un suo arrampica-muri da affrontare. Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.