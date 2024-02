Venom 3, quale sarà la trama del terzo capitolo con Tom Hardy?

Passano i giorni e si avvicina la data di uscita di Venom 3, al momento fissato per l'8 novembre di quest'anno: ma quale sarà la trama del terzo capitolo con protagonista Tom Hardy? Ecco tutto quello che sappiamo al momento.

Partiamo con il fatto che c'è molta segretezza dietro a Venom 3 e alla sua trama: si sa ancora poco anche del cast tanto per cominciare, con Juno Temple e Chiwetel Ejiofor che saranno nel film ma con personaggi non precisati.

Le opzioni per la trama di Venom 3 sono comunque fondamentalmente due: la meno probabile è quella relativa al multiverso e a Spider-Man: No Way Home, con Eddie Brock e il simbionte che in qualche maniera affronteranno le conseguenze del loro salto nel MCU. Difficile che possa succedere, come sembra improbabile un collegamento a Morbius o addirittura all'Avvoltoio di Michael Keaton.

L'opzione più plausibile è invece quella che vede Toxin come villain di Venom 3, probabilmente interpretato da Stephen Graham, che è sopravvissuto dopo gli eventi del capitolo precedente. Tra l'altro i fan sono convinti di aver capito il villain di Venom 3 grazie al logo del film.

Perciò è possibile immaginarsi una voglia di rivalsa di Toxin nei confronti di Venom, che porterà allo scontro tra il primo simbionte e il "figlio" di Carnage.

E secondo voi sarà questa la trama di Venom 3? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo al perché lo Spider-Verse di Sony è un fallimento totale.